Анкара, , 21:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили переговорный процесс между РФ и Украиной. Об этом 27 марта говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эрдоган и … Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта помощник российского лидера Владимир Мединский заявил, что новый раунд переговоров России с Украиной пройдет очно 29−30 марта.