Лос-Анджелес, США, , 22:19 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс высказалась относительно подросткового сериала «Эйфория». Об этом 27 марта пишет Page Six.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По словам Спирс, шоу вышло «слишком хорошим». «За просмотром сериала я была увлечена этими сумасшедшими сюжетами, и я вдруг почувствовала, что вся моя тревога уходит. Шоу было похоже на медитацию!» — поделилась впечатлениями артистка, отметив, что в «Эйфории» показывают множество ментальных проблема и проговаривают их.

Ранее Бритни Спирс рассказала, что комплексовала из-за своей внешности и хотела обратиться к пластическому хирургу. По словам исполнительницы, это началось после того, как её отец начал критиковать её фигуру: «Мой папа всегда говорил мне, что я толстая и быть тяжелой девочкой на сцене не весело. Это унизительно».

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