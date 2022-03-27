27 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Без такого жёсткого подхода все наши усилия, все жертвы российского народа через некоторое время станут напрасными, и специальную военную операцию на Украине придётся проводить ещё раз.

Владимир Васильев, , 21:49 — REGNUM По итогам первого дня встречи глав государств Евросоюза, 25 марта 2022 года, было принято решение о создании целевого фонда солидарности с Украиной для финансирования восстановления страны после завершения военной операции России. Приведу полную цитату на эту тему:

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восстановление демократической Украины

Европейский совет подчеркнул, что ЕС привержен оказанию поддержки украинскому правительству в удовлетворении его насущных потребностей и в восстановлении демократической Украины, как только российское нападение прекратится.

С этой целью лидеры ЕС согласились создать Целевой фонд солидарности с Украиной, а также призвали: начать подготовку к безотлагательному проведению международной конференции по привлечению финансирования, Европейский совет призвал Комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы.

Лидеры ЕС также признали европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. Европейский совет повторил свое приглашение Комиссии представить свое заключение в соответствии с соответствующими положениями договоров».

Таким образом, речь идёт о воссоздании Украины, «Украине 2.0». Фраза о европейских устремлениях и европейском выборе Украины предполагает членство в Евросоюзе, не сейчас, конечно же, а со временем. Тем более, что заявка президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля 2022 года была официально подана и принята ЕС.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Обращаю внимание, что Евросоюз формально не называется военно-политическим альянсом, однако является таковым по сути. Например, военная структура ЕС зеркально отражает структуру НАТО. Членство Украины в Евросоюзе фактически будет считаться неформальным членством в НАТО, а там и до формального членства недалеко.

Вступив в Евросоюз, Украина будет закреплена в военно-политическом пространстве Запада. Таким образом, ни о каком нейтралитете этой страны не может быть и речи. Это будет реинкарнация проекта «Украина как АнтиРоссия», его возрождение, но только изначально через более рыхлую форму в виде Евросоюза.

Кстати, аналогично Россия должна относится и к потенциальному членству в Евросоюзе Молдавии и Грузии, которые в марте 2022 года подали официальные заявки на вступление в эту организацию.

За день до решения ЕС о создании целевого фонда солидарности с Украиной, 24 марта 2022 года, премьер-министр Британии Борис Джонсон в интервью радиовещательной корпорации BBC рассказал, что страны Запада могут начать перевооружение Вооружённых сил Украины после завершения российской военной операции:

«Даже если нельзя будет гарантировать Украине статью 5 [Североатлантического договора от 4 апреля 1949 года], то есть полноправное членство в НАТО, существование под термоядерным зонтиком, то можно представить, что сторонники Украины на Западе поставят столько вооружений, отправят столько инструкторов, будут оказывать такую разведывательную помощь, что это создаст своего рода сдерживающий [механизм] для воспрепятствования возможности России снова вторгнуться».

Инструктор НАТО обучает украинского солдата Gur.gov.ua

Можно отметить поразительную синхронность в заявлениях политиков и организаций Запада по украинскому вопросу. Налицо очень сильное желание возродить свой западный проект на Украине после окончания российской специальной операции.

Как же Россия может сорвать планы коллективного Запада по реинкарнации проекта «Украина как АнтиРоссия»?

В своём обращении к гражданам России 24 февраля 2022 года президент нашей страны Владимир Путин следующим образом сформулировал цель специальной военной операции на Украине: «Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Прибытие жителей Донбасса в Нижний Новгород Пресс-служба правительства Нижегородской области

Описанные выше планы наших геополитических противников требуют от военно-политического руководства России установить как минимум один жёсткий критерий, который будет определять успешность данной специальной военной операции и её стратегическое значение для дальнейшего развития нашего государства.

Речь идёт об установлении бессрочного российского военного контроля над всей территорией Украины, всей без исключений. Военный контроль России над всей территорией нынешней Украины должен быть установлен навсегда, т. е. навечно. Это наша исконно русская земля.

Только таким способом можно будет избежать реинкарнации под эгидой Запада нацистского режима на всей Украине или на части её территории. Без такого жёсткого подхода все наши усилия, все жертвы российского народа через некоторое время станут напрасными, и специальную военную операцию на Украине придётся проводить ещё раз.

Если мы оставим вне российского контроля хотя бы один клочок нашей исконно русской земли, то вскоре услышим там «Слава Украине! Героям слава!» и «Украина по над усе» («Украина превыше всего»), кальку с нацистского лозунга Deutschland uber alles («Германия превыше всего»). И всё начнётся заново.