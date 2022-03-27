Лос-Анджелес, США, 27 марта, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр Тайка Вайтити выступил на церемонии вручения наград ICG Publicists Awards с саркастичной речью. Об этом 27 марта сообщает Page Six.

Скриншот с YouTube Тайка Вайтити

Во время мероприятия Вайтити высмеял звёзд и их пиар-менеджеров. Режиссёр назвал голливудских селебрити «незрелыми идиотами», которые «очень расстраивают» пиарщиков — «кучку трудолюбивых и терпеливых родителей».

ИА REGNUM напоминает, что Тайка Вайтити получил награду ICG Publicists Awards за сериал «Псы резервации», в котором он выступил как сценарист. Он победил в номинации «Телеведущие года» вместе с режиссёром Стерлином Харьо.