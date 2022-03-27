Вулвергемптон, Великобритания, 27 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш, которым интересуется «Барселона» и еще ряд топ-клубов АПЛ, может остаться в «Вулверхэмптоне» еще на несколько лет.

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Как сообщает издание 90min, руководство «Вулверхэмптона» намерено в ближайшее время предложить Невешу подписать новое соглашение.

В текущем сезоне Рубен Невеш принял участие в 31-м матче за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с 8 июля 2017 года после перехода из португальского клуба «Порту» за 17,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.