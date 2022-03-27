Токио, , 20:51 — REGNUM В Японии не исключают фундаментального укрепления оборонных возможностей и планируют принять новую стратегию национальной безопасности к концу 2022 года. Об этом 27 марта сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, власти Японии намерены не допустить одностороннего изменения статуса-кво в Восточной Азии и не исключают фундаментального укрепления страной оборонных возможностей.

Кисида также заявил о готовности со стороны Японии оказать помощь Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии расширили санкции против граждан и компаний из России.

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