Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Помощники президента Соединённых Штатов Джо Байдена были удивлены словами главы Белого дома о российском лидере Владимире Путине, сообщает The Washington Post.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Высказывание удивило помощников [Байдена], которые знали, что оно не было включено в подготовленную речь», — пишет издание со ссылкой на источники.

Также сообщается, что слова Байдена застали врасплох европейских политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши высказал оскорбления в адрес Путина. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобными высказываниями Байден только осложняет процесс налаживания отношений РФ и США.

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