Иерусалим, 27 марта, 2022, 20:36 — ИА Регнум. США и Израиль выступают за недопущение превращения Ирана в ядерную державу. Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщили на пресс-конференции по итогам переговоров в Израиле.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

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»Мир не позволит иметь Ирану ядерный арсенал», — комментирует Лапид продолжающиеся переговоры по ядерной программе Ирана в Вене. Израиль намерен сделать всё, чтобы остановить ядерную программу Ирана, подчеркнул глава израильского МИД.

«Израиль и США продолжат совместную работу, чтобы не дать Ирану стать ядерной державой. Что бы ни случилось. Угрозы Ирана не теоретические. Иран хочет уничтожить Израиль. Они не добьются успеха. Мы этого не допустим», — заявил Яир Лапид.

Блинкен в свою очередь подчеркнул, что США поддерживают европейские страны в снижении зависимости от России в сфере энергетики.

Основной целью своего турне по Израилю Блинкен назвал жизненно важный интерес этого региона для США. Кроме того, здесь расположены некоторые из ближайших друзей США, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, США не желают снимать санкции и препятствуют достижению окончательных результатов на переговорах по ядерной сделке.

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