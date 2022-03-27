Бирмингем, Великобритания, , 20:26 — REGNUM 29-летний атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Филиппе Коутиньо, выступающий за «Астон Виллу» из Бирмингема на правах аренды, может остаться в английском клубе после завершения сезона.

Фелипе Коутиньо (сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro)

Как сообщает издание Mundo Deportivo, бразильский полузащитник готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы остаться в клубе из Бирмингема.

В текущем сезоне Филиппе Коутиньо принял участие в десяти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За «Барселону» Коутиньо выступает с 8 января 2018 года после перехода из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.