Киев, , 20:23 — REGNUM По итогам общения с жителями Мариуполя в освобождённой части города удалось установить обстоятельства формирования «живых щитов» национальными батальонами. Об этом 27 марта заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщается на официальном сайте омбудсмена.

Разрушенное здание в Мариуполе Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube

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«Исходя из услышанного и увиденного, я могу сделать однозначный вывод — ВСУ и нацбаты намеренно укреплялись в жилых кварталах, понимая, к каким последствиям это приведет. Людей цинично использовали как «живой щит». Местному населению не дали даже шанса на спасение», — заявила Морозова.

По её данным, организация огневых точек в квартирах горожан началась как минимум 22 февраля, то есть ещё до начала специальной операции на Украине.

При этом жители близлежащих населенных пунктов, в основном дети, женщины и старики, целенаправленно свозились в Мариуполь в качестве прикрытия боевиков, сообщает Морозова.

«Это говорит о том, что украинские боевики изначально планировали развернуть боевые действия непосредственно в городской черте. И этим беспрецедентным военным преступлениям Украины должна быть дана должная оценка», — заключила она.