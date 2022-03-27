Барселона, Испания, 27 марта, 2022, 20:17 — ИА Регнум. 27-летний нидерландский центральный полузащитник «Краснодара» Тони Вилена, выступающий за «Эспаньол» на правах аренды, может остаться в испанском клубе и после завершения текущего сезона.

Delatorre Футбольный клуб «Эспаньол»

Как сообщает издание AS, «Эспаньол» может выкупить Тони Вилену за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского полузащитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.

Вилена перешел в «Краснодар» 1 июля 2019 года из нидерландского «Фейеноорда» за 9 миллионов евро. Текущее соглашение полузащитника «быками» рассчитано 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Тони Вилена принял участие в восьми матчах испанкой Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.