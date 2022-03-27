Ханты-Мансийск, , 20:12 — REGNUM В Югре уровень безработицы составляет порядка 0,44%. Об этом заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Охлопков на заседании совета по развитию социальных инноваций регионов России при Совете Федерации.

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«Это ниже, чем на начало года и практически в семь раз ниже, чем на пике ковидной ситуации», — отметил Охлопков.

И доложил, что на данный момент в Югре порядка четырёх тысяч официально зарегистрированных безработных, а число вакансий — почти 18 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионах Уральского федерального округа пока не наблюдается роста безработицы.

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