Манчестер, Великобритания, 27 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. 29-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба расстроен тем, что команде не удается бороться за трофеи.

Антон Зайцев Поль Погба в составе сборной Франции

«Честно говоря, у меня были трудные времена, особенно когда я был в «Манчестер Юнайтед». Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную Франции становится для меня импульсом. Как бы я оценил себя в нынешнем сезоне? Это сложно, потому что многое произошло: от смены тренера до травмы. «МЮ» больше не борется за главные титулы, так что оцениваю себя нейтрально. Я хочу выигрывать трофеи, играть ради чего-то. Но «МЮ» ничего не выиграл ни в этом году, ни в предыдущие годы. Это печально», — цитирует Погба издание Get French Football News.

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в 23-х матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Поль Погба, контракт которого с «красными дьяволами» истекает 30 июня 2022 года, еще не принял решение касательно своего будушего в составе английского клуба.