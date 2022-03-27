Лондон, 27 марта, 2022, 20:03 — ИА Регнум. 29-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер требует от клубов подписной бонус в размере 30 миллионов евро. Об этом 27 марта сообщило издание Daily Express.

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Текущее соглашение Рюдигера с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Ближайшим летом немецкий защитник покинет «Челси» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 39-ти матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил семь желтых карточек.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника сборной Германии, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.