27 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он не позволил бы себе таких оскорблений в адрес президента России Владимира Путина, как президент США Джо Байден.

Мирослава Романенко, , 20:13 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не позволил бы себе таких оскорблений в адрес президента России Владимира Путина, как президент США Джо Байден.

Винсент Ван Гог. Две крысы. 1884

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Заявление французского лидера обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Но газ, Эмманюэль, всё равно за рубли», — с сарказмом отреагировала Lola.

«Пусть уже мальчонка досидит свой срок, недолго ему осталось», — смеется Екатерина Т.

«Все крысы двуличные», — написала Svetik K.

«Это называется политика», — ответил ей (Svetik K.) один из участников обсуждения.

«Конечно, не позволил бы. Он же под каблуком у США», — с юмором отреагировала Полина.

«До личных оскорблений опускается только проигравший», — подчеркнула BanAnna.

«Когда аргументы заканчиваются — переходят на личности. Классика срача», — добавил fffristailo.

«Он понимает, с кем нужно дружить. Два стула, как говорится», — отметил IFR.

Многоликий Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Многоликий Янус — Запад. Один хает, другой «никогда так не сказал бы». Потом поменяются местами. Фу. Мерзость», — пишет Давид.

«Он боится, что наш президент больше трубочку не возьмёт», — смеется Яна.

«Я думаю, Макрон всё понимает, но в силу реальной зависимости Франции от США пока не решается на конкретные противодействия против них или хотя бы нейтралитет. Думаю, если всё получится с организацией многополярного мира, то часть европейских стран начнут выходить из вассальной зависимости от США», — выразил свое мнение Егор.

«Вопрос в том, что французские компании хотят остаться в России, более того, хотят занять место немецких компаний. На минуточку, «АвтоВАЗ» принадлежит Reno. После удорожания немецких и японских автомобилей и остановки некоторых заводов, рынок будут постепенно осваивать китайцы, французы и немного корейцы. Макрон хочет, чтобы, когда пыль уляжется, французский бизнес вышел бенефициаром. В Луганске много что надо восстанавливать и в Донецке, и в других областях Украины, а у французов «Касторама» (Castorama — М. Р.) и «Леруа» (Leroy Merlin — М. Р.), огромные розничные сети стройматериалов, стремительно развивающиеся на территории РФ. Ну и, конечно, авиация, «Айрбас» (Airbus — М. Р.) был бы счастлив выгнать «Боинг» и «замонополить» российский рынок. Очевидно, что и от российского метала не хотела бы отказываться Франция, как и от редкоземельных металлов для атомной энергетики», — написал Роман К.

«Леруа Мерлен», «Ашан» и «Рено» продолжают качать бабки, конечно, Путин для французов бог», — в свою очередь добавил Alex.

«Ну не Бог, но человек, который не боится США, ЕС, НАТО — 100%. Макрон знает, кто не даёт развиваться его стране», — ответил ему (Alex) АА.

«Главное — вовремя врубить заднюю и сделать выгодный выбор! Как всегда, присоединятся к победителю… Двуличие!» — подытожила Наталья.