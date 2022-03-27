Ханты-Мансийск, 27 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Югре малоимущим жителям региона помогут стать предпринимателями через социальный контракт. Соответствующее соглашения подписали Фонд «Мой Бизнес» и департамент соцразвития ХМАО, сообщают «Новости Югры».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

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Жители Югры могут получить 250 тысяч рублей для ведения бизнеса по индивидуальной программе социальной адаптации. Специалисты фонда «Мой бизнес» помогут выбрать начинающим предпринимателям свободные на рынке ниши предпринимательства, рентабельные направления, научат разрабатывать бизнес-план, регистрации своего дела и так далее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре со 2 апреля при регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого ему будет выдаваться единовременная помощь в размере 220 тысяч рублей, но с соблюдением ряда условий.