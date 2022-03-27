Донецк, , 19:48 — REGNUM Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… город Донецк (Петровский район), — говорится в сообщении. — Выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР с начала текущих суток.