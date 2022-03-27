Тбилиси, 27 марта, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В грузинской столице Тбилиси на митинге против роста цен на топливо задержаны 20 человек, сообщили 27 марта в пресс-службе МВД Грузии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

«Задержаны 20 человек по административному правонарушению», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что в Тбилиси митингующие пытались перекрыть проезжую часть в центре города, после чего начались задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тбилиси было совершенно нападение на журналистов и операторов грузинского телеканала «Формула».

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