Доха, 27 марта, 2022, 19:34 — ИА Регнум. К положениям Конвенции Монтрё Турция подходит очень ответственно. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 27 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на Дохийском форуме в Катаре.

Mil.ru Министр обороны Турции Хулуси Акар

По его словам, баланс и стабильность в Черноморском регионе обеспечивается благодаря Конвенции Монтрё. Поэтому, отметил глава оборонного ведомства, Турция во все периоды очень ответственно относилась к данному документу.

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, заявил, что Россия ценит подход властей Турции к Конвенции Монтрё, определяющей режимы прохода через черноморские проливы.