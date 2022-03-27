Талибы* запретили вещание в Афганистане британского BBC
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 27 марта, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретило вещание в стране британской корпорации BBC, передает афганский телеканал Tolo News.
Tim Loudon
BBC
В представительстве BBC подтвердили, что все телепрограммы, которые транслировали в Афганистане на пушту, фарси и узбекском языках, запрещены и остановлены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввел в Афганистане отдельное посещение парков для мужчин и женщин.