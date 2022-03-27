Ханты-Мансийск, , 19:29 — REGNUM Жители Югры пожаловались в антимонопольную службу на завышенные цены в магазинах техники и электроники. Претензия прозвучала во время прямого эфира на тему «Устойчивость экономики», в котором участвовал руководитель регионального УФАС Василий Иванов.

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В отношении крупных торговых точек «ДНС» и «Технопарка», которые завысили цены на 30%, по словам Иванова, уже прошла проверка.

«По предварительным данным, увеличение произошло из-за логистики и комплектующих. В настоящее время «ДНС» приостановил рост цен и приводит их к уровню февраля. «Технопарк» уже зафиксировал цены на уровне февраля этого года. Группа компаний «М.Видео» снизила цены на 140 единиц техники. Проверка продолжается», — заявил глава регионального антимонопольного ведомства.

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