27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 20:03 — REGNUM Заявление постпреда Крыма при президенте РФ, вице-премьера региона Георгия Мурадова о том, что на юге Запорожской области и в Херсонской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации и транслировать телеканалы РФ, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

»Не верится, что я дожил до момента, когда Украина переходит на рубли, российская армия уничтожает нацистов, а Чубайс подал в отставку и сбежал из страны. Неужели этот страшный сон закончился и наша Родина наконец-то очнулась от кошмара 90-х?» — вопрошает Давид Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение — верное и необходимое, особенно учитывая то, какая зверская антироссийская пропаганда долгие годы оказывала воздействие на украинских жителей.

«Отлично! Нужно местных жителей мирно жить приучать. А то их последние годы учили только воевать», — отмечает Марина М.

«С первого дня надо было всё это делать! Всё время с каким-то опозданием. Но ничего, наверстают», — пишет Рафаэль И.

Некоторые комментаторы отмечают, что без жёсткой руководящей руки России на освобождённую украинскую землю вновь вернутся бандеровские бесчинства.

«Верное решение. Без временной военной администрации местные бандиты и нацисты, которые сумели скрыться от правосудия, пользуясь оружием, могут вновь захватить власть на освобождённых территориях», — указывает Макс В.

Строй Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Военная комендатура нужна, иначе все достижения обернутся крахом. Решение временное, но необходимое. Играться в демократию на освобождённых территориях будем потом, а сейчас продолжается спецоперация», — отметил Кирилл И.

Часть людей полагает, что работа с населением на освобожденных украинских территориях необходима, ведь за долгие годы насаждения фашистской идеологии часть местных жителей потеряла человеческий облик.

«Пусть у них всё наладится и люди наконец-то перестанут бояться жить. Нацистская оккупация убедила местных жителей, что они не люди, что ими можно прикрываться, словно живым щитом. Мы должны вернуть им веру в самих себя, что они люди, заслуживающие жить достойной жизнью», — считает Ирина Я.

Ряд пользователей указывает на то, что один только контроль за порядком возвысит российскую администрацию в глазах местных жителей, десятилетиями наблюдавших криминальное разгильдяйство украинской власти.

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«Это хорошо, что запущен процесс административно-хозяйственный. Надо не скупиться на рубли в плане нового строительства в этих регионах. Они заслужили лучшую жизнь, да и авторитет России в их глазах поднимется ещё выше», — уверен Сергей Т.

Нашлись и те, кто уверены, что вслед за наступлением мира на Украине освобождённые от нацизма украинцы наконец-то обретут человеческие условия для существования.

«С нашей страной, на зависть некоторым, всё в порядке. А Украину, заметьте, — нашу Украину, мы преобразим до неузнаваемости! Не верите? Может, поспорим? Взгляните на Крым, который чах на протяжении двух с половиной десятилетий под украинской оккупацией, и на то, как он расцвёл всего за пару лет. Сейчас этот Крым вообще не узнать. Новый аэропорт, новые дороги, новая социальная инфраструктура. Такого количества туристов полуостров не видел никогда. Россия несёт добро и созидание», — указывает Мария Н.

Напомним, 26 марта постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил РИА Новости о том, что на юге Запорожской области и в Херсонской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать новые военно-гражданские администрации и транслировать телеканалы РФ.