Москва, , 19:23 — REGNUM В настоящее время диалог представителей IT-отрасли и государства идет очень конструктивно, без препон и проволочек. Недавно принятые меры поддержки — это те самые меры, которые нужны в данной ситуации. Они направлены на стабилизацию отрасли, поддержку компаний, оказавшихся в сложной ситуации, а также на предотвращение отъезда разработчиков за рубеж, сказала ИА REGNUM президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.

Наталья Касперская Richter Frank-Jurgen

«Хочу выразить огромную благодарность и Минцифры, и правительству РФ за высокое качество и скорость появления этих мер», — добавила она.

По мнению эксперта, все принятые решения — очень правильные и актуальные, но наиболее востребованными окажутся три меры.

«Первая — возможность для компаний получить льготные кредиты на продолжение работы и новые проекты под 3% годовых. В условиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ бизнес не сможет платить 22−23% за кредит, так что кредит под 3% — это важно», — уверена Касперская.

В качестве второй важной меры, которая поддержит именно сотрудников IT-компаний, она назвала льготную ипотеку для разработчиков.

«Мы в Ассоциации давно говорили о ее необходимости. И третья мера, которая позволит удерживать разработчиков от отъезда за рубеж — отсрочка от армии», — заключила Касперская.

ИА REGNUM напоминает, ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с представителями IТ-индустрии в ходе обсуждения третьего пакета мер поддержки отрасли заявил, что необходимо поднять на достойный уровень имидж российских IТ-продуктов. Он подчеркнул, что уже сейчас в России создаются не имеющие аналогов информационные продукты. По ряду направлений деятельности показатель импортозамещения составляет от 80% до 100%.

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