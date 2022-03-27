Баку, , 19:26 — REGNUM После переговоров Азербайджан отвел свои подразделения из района населенного пункта Фурух в Нагорном Карабахе. Об этом 27 марта сообщает Минобороны РФ.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным военного ведомства, два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана были зафиксированы Россией в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что четыре человека были ранены.

ИА REGNUM напоминает, что Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха приветствует реакцию международного сообщества, осудившего шаги Азербайджана, направленные на эскалацию напряженности в регионе.

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