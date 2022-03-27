Баку, 27 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. После переговоров Азербайджан отвел свои подразделения из района населенного пункта Фурух в Нагорном Карабахе. Об этом 27 марта сообщает Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным военного ведомства, два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана были зафиксированы Россией в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что четыре человека были ранены.

ИА REGNUM напоминает, что министерство иностранных дел Нагорного Карабаха приветствует реакцию международного сообщества, осудившего шаги Азербайджана, направленные на эскалацию напряженности в регионе.

Читайте также: Азербайджан призвал РФ не употреблять выражение «Нагорный Карабах»