Донецк, , 19:14 — REGNUM Украинские силовики обстреляли семь населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Под обстрелы попали районы семи населённых пунктов Республики, — говорится в сообщении. — В результате украинской агрессии повреждены девять жилых домов, три объекта гражданской инфраструктуры и одно транспортное средства».

Отмечается, что украинские силовики с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин из 122-мм ствольной артиллерии, 122-мм реактивных систем залпового огня БМ — 21 «Град» и 120-мм миномётов.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что 11 мирных жителей пострадали в Мариуполе из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).