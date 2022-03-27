Качканар, Свердловская область, , 19:05 — REGNUM В Свердловской области на горе Качканар снесли буддийский монастырь. Об этом сообщает община «Шедруб Линг» в соцсети «ВКонтакте».

Буддийские ступы в храме Шедруб Линг, гора Качканар, Свердловская область

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Остались только постройки религиозного назначения. Остальное разобрано.

Как сообщало ИА REGNUM, снос был произведён по требованию компании «Евраз». Ранее освободить землю лидера общины Михаила Санникова обязал Качканарский городской суд.

Для создания нового монастыря общине выделили участок земли в посёлке Косья, а также выделили 26 млн рублей для ведения религиозной деятельности.

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