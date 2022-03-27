Москва, 27 марта 2022, 19:04 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье, сообщили 27 марта в пресс-службе ведомства.
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Ранее в сети была опубликована информация о том, что 17 марта в Запорожье украинские боевики расстреляли на выезде из города мирных жителей, пытавшихся покинуть Мариуполь. В результате двое местных мирных жителя погибли, трое получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.