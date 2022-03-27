27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова зампредседателя Совбеза России о том, возможно ли исключить Россию из G20,

Артур Савин, , 21:18 — REGNUM Заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что исключить Россию из «Большой двадцатки» (G20) невозможно, потому что этот формат возник консенсуальным путём, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Западный мир постепенно закрывается от нас. Именно Запад создаёт вокруг себя железный занавес. Формат G20 позволяет странам разрабатывать совместное решение. Зачем им мы, если они не собираются обсуждать что-то с нами? Всё логично. Сами довели Россию до спецоперации, а теперь жертв из себя строят. Смешные», — отметил Станислав Ю.

Многие пользователи уверены, что Медведев назвал справедливую причину, по которой Россия останется участницей G20. Но граждане отметили, что держаться до последнего за эту площадку не стоит, ведь это все остальные страны — участницы «Большой двадцатки» должны держаться за Российскую Федерацию.

«Ну даже если и исключат нас оттуда, что такого? Страны БРИКС уже экономически сильнее. Да и вообще мы плевать хотели на чьё-либо там мнение. Без нас Запад трещит по швам», — отметила Лиана Т.

Тьфу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что, если какой-то из стран что-то нужно от России, их руководители всегда могут поднять трубку и позвонить в Кремль для содержательного разговора.

«А на кой чёрт она нужна, эта двадцатка? Это ведь чисто декоративная контора, где правители о чём-то там договариваются. Они все и так в Кремль сами ездят, да ещё и в очереди на звонок Путину стоят», — отметил Сергей Г.

Часть людей полагает, что Россия показала, кто в мире что-то стоит, а кто колосс на глиняных ногах. В результате вокруг нашей страны вскоре сформируется определённое количество стран, готовых бросить вызов США и их марионеткам, пишут граждане.

«Россия без G20 спокойно обойдётся. С любыми странами мира мы можем создать свой дружественный формат на равноправных условиях — БРИКС, ОДКБ, ЕврАзЭС и т.д. А вот наша пятая колона всё лебезит перед западными форматами, всё норовит сдать интересы России. Любая организация мира, из которой выходит Россия, рано или поздно начинает деградировать и терять свою значимость (G8, Совет Европы). Все страны мира, кто за правду, будут в союзе с Россией! Наше дело правое! Победа будет за нами!» — уверен Александр К.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что теперь уже западным странам необходимо переживать о том, чтобы не потерять тёпленькое местечко в G20.

«Такими темпами из G20 скоро исключат Америку и страны Евросоюза. Одни проблемы от них, а экономика их оказалась хрустальной. Нормальные страны будут договариваться с Россией, если не на G20, то напрямую. Никто им этого запретить не сможет», — уверен Владимир Б.

Нашлись и те, кто указывают на то, что России пора восстанавливать свой суверенитет и становиться самостоятельным местом силы и местом притяжения.

«Медведев, конечно, молодец, что правду матку стал рубить, но пусть он не забудет вытащить нашу страну ещё из ВТО, ведь это его было рук дело. Насильно толкали нашу страну на Запад. В итоге нам приходится иметь дело с неонацизмом, который подобрался к нам вплотную», — указывает Ольга Ц.

Напомним, 26 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости и RT о том, что исключить Россию из «Большой двадцатки» (G20) невозможно, потому что этот формат возник консенсуальным путём. Медведев отметил также, что G20 в своё время помогла странам справиться с кризисом 2008 года, а вот альтернативная площадка G7 не имеет никакого значения и является всего лишь закрытым клубом.