Оксана Переможенко, 27 марта 2022, 19:36 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что претензии Польши на Калининградскую область помогут Киеву противостоять России. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».
По словам Данилова, если бы ряд стран — союзников Украины, среди которых Данилов назвал «и Приднестровье (вероятно, имелась в виду Молдавия — О. П.), и Грузию», сейчас начал бы восстанавливать свою «территориальную целостность», то это отвлекло бы Россию от проведения спецоперации на Украине.
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Заявление главы СНБО Украины обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».
«Глава СНБО… [Алексей Данилов] заявил, что поддерживает претензии Польши на Калининградскую область, так как это поможет стране противостоять России… Пусть лучше о претензиях Польши на Львов беспокоится. Это более вероятный сценарий», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».
«А потом опять «а нас за что?» — отреагировала Наталья Б.
«Он не думает за Львов?» — поинтересовался Vasya.
«Грузины пробовали лет 14 назад. Получилось не очень, мягко говоря. Мишка их вон вообще в тюрьму сел потом», — отметил Андрей.
«Как бы Польша если что и захочет вернуть, так это западные области Украины… Может, ему кто подскажет это, а то неудобно получается», — смеется Dmitry.
«Да ничего не будет… Ни Польши, ни Грузии», — с сарказмом отреагировал Artur L.
«А что ж Польша умолчала, что Львов вернуть хочет? Ещё, может, что?» — поинтересовалась Екатерина.
«Это, пока ему платят за этот бред, он будет нести все что угодно», — комментирует заявление чиновника Ирина.
«Приднестровье занималось бы возвращением своих территорий». А у Приднестровья есть территориальные претензии? Понимаю, Грузия…» — добавил Daniil K.
«Приднестровье тут каким боком? Это Молдавия, скорее, претендует на Приднестровье. Только Приднестровье не очень-то и торопится, мы свой выбор еще 2 сентября 1992 года сделали, а в 2006 году еще раз подтвердили», — отметила Алена.
«Я понять не могу претензии Польши на Калининград… Они историю знают хоть немного?» — недоумевает Alex.
«Калининградская область никогда не принадлежала Польше, а вот Варшава входила в состав Российской Империи, но то такое», — смеется Ирина.
«Да, было бы интересно посмотреть, как Приднестровье возвращает свои территории», — иронизирует Loksly.
«Приднестровье ждёт освобождения Одесской области», — добавила Anya G.
«Приднестровье на своём маленьком клочке земли прекрасно живет. Отстаньте от нас, неуважаемые украинские фашисты!» — подытожила Юля.
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