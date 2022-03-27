Пермь, 27 марта, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Пермском крае в результате ДТП погибли мужчина, женщина и ребёнок. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, водитель машины Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там столкнулся с большегрузом Volvo. Погибли водитель Volkswagen и его пассажиры.

Ещё один ребёнок попал в больницу. По факту смертельной аварии проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.