Ханты-Мансийск, , 18:40 — REGNUM В Югре подготовлен проект регионального закона о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает департамент экономического развития ХМАО.

Энергетический напиток

Законопроект «Об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков» предлагается обсудить в публичном пространстве.

На портале «Открытый регион — Югра» стартовало общественное обсуждение законопроекта. Уже высказались около 700 югорчан. Отношение к продаже «энергетиков» несовершеннолетним у жителей ХМАО резко отрицательное.

Кстати, одной из предпосылок создания проекта закона стало мнение самих югорчан. Так, по результатам онлайн-опроса, который проходил на портале «Открытый регион — Югра», 82% респондентов согласились с утверждением, что продажа энергетических напитков несовершеннолетним должна быть запрещена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта 2022 года аналогичный закон был принят региональной думой в Мурманской области.

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