Москва, , 18:30 — REGNUM Новый раунд переговоров России с Украиной пройдет очно 29−30 марта, заявил 27 марта помощник российского лидера Владимир Мединский.

Владимир Мединский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29−30 марта», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.