Москва, 27 марта 2022, 18:30 — REGNUM Новый раунд переговоров России с Украиной пройдет очно 29−30 марта, заявил 27 марта помощник российского лидера Владимир Мединский.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.