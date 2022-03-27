Мадрид, 27 марта, 2022, 18:27 — ИА Регнум. 24-летний центрфорвард «Реала» и сборной Сербии по футболу Лука Йович планирует покинуть мадридский клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом 27 марта сообщило издание AS.

Www.eintracht.de Лука Йович

В текущем сезоне Лука Йович принял участие в семнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Суммарно на поле сербский нападающий провел 371 минуту.

Лука Йович выступает за «Реал» с 2 июля 2019 года после перехода из франкфуртского «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость форварда сборной Сербии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.