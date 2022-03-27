Лос-Анджелес, США, , 18:35 — REGNUM Американский рэпер Трэвис Скотт (Жак Берман Уэбстер II) выступил на частной вечеринке в честь проведения церемонии награждения премии «Оскар». Об этом 27 марта пишет TMZ.

Трэвис Скотт Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, это первый выход рэпера на сцену после трагедии на фестивале Astroworld. На вечеринке Скотт исполнил рэп, а также выступил в качестве диджея для Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайра, Кайи Гербер, Tyga и других знаменитостей.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года из-за давки на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали 300 человек. Десять человек погибли, в том числе девятилетний ребёнок.

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