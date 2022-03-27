Лос-Анджелес, США, 27 марта 2022, 18:35 — REGNUM Американский рэпер Трэвис Скотт (Жак Берман Уэбстер II) выступил на частной вечеринке в честь проведения церемонии награждения премии «Оскар». Об этом 27 марта пишет TMZ.
Как отмечает издание, это первый выход рэпера на сцену после трагедии на фестивале Astroworld. На вечеринке Скотт исполнил рэп, а также выступил в качестве диджея для Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайра, Кайи Гербер, Tyga и других знаменитостей.
ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года из-за давки на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта пострадали 300 человек. Десять человек погибли, в том числе девятилетний ребёнок.
Читайте ранее в этом сюжете: Трэвиса Скотта продолжают «отменять»