Донецк, , 18:24 — REGNUM Из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района за минувшие сутки эвакуировали ещё более 300 человек. Об этом 27 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В течение дня 27 марта, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 301 человек, включая 54 ребенка», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР сообщили, что в освобожденной части города Мариуполь заработали районные отделы полиции ДНР.