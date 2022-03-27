Лондон, 27 марта, 2022, 18:23 — ИА Регнум. 28-летний фланговый нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай попал в сферу интересов трех европейских топ-клубов.

«Тоттенхэм Хотспур»

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, в подписании Депая заинтересованы лондонский «Тоттенхэм», туринский «Ювентус» и «Милан».

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие в двадцати матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Нидерландов на счету нападающего 18 (12+6) очков по системе гол+пас в десяти матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» также интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Адамой Траоре, в который выступает за каталонскую «Барселону» на правах аренды.