Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Высказывание президента Соединенных Штатов Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине ведет к росту напряженности, сообщил американский сенатор-республиканец Джим Риш.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, большинство людей, которые не работают с формулировками на постоянной основе, не понимают, что эти произнесенные Байденом «девять слов могут вызвать взрыв».

«Но каждый раз, когда ты говоришь или даже, как в данном случае, предполагаешь, что политика заключается в смене режима, это ведет к огромной проблеме. Нынешняя администрация стремилась избежать ее всеми силами. Мало что ведет к эскалации напряженности в такой степени, как призыв к смене режима», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши высказал оскорбления в адрес Путина. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобными высказываниями Байден только осложняет процесс налаживания отношений РФ и США.

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