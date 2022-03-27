Барселона, Испания, , 18:21 — REGNUM 25-летний фланговый нападающий «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии по футболу Рафинья близок к переходу в каталонскую «Барселону».

Как сообщает испанское издание Sport. es, «Барселона» согласовала условия личного контракта с Рафиньей, трансферная стоимость которого, согласно данным портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами, из которых три — с пенальти, и тремя результативными передачами.

Рафинья выступает за «Лидс Юнайтед» с 5 октября 2020 года после перехода из французского «Ренна» за 18,6 миллиона евро. Текущее соглашение бразильского нападающего с английским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.