Шри-Джаяварденепура-Котте, , 18:22 — REGNUM Певица Айза-Лилуна Ай (в прошлом Айза Долматова) и её дети не могут покинуть Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланку. Об этом исполнительница рассказала 27 марта в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Айза Долматова Скриншот с YouTube

Айза пожаловалась, что авиакомпания Srilanka Airlines отменила её рейс «без объяснения причин и без возврата денег». Певица призналась, что потратила на билеты 300 тыс. рублей при том, что у неё сейчас нет доходов.

Ранее Айза жаловалась, что не может покинуть страну из-за высокой стоимости билетов. По её словам, цены на перелёт начинались от 800 тыс.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года Айза решила избавиться от фамилии бывшего мужа, рэпера Гуфа (Алексей Долматов). Она сменила имя и фамилию на Айза-Лилуна Ай.

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