Манчестер, Великобритания, , 18:15 — REGNUM Как сообщает издание The Sun, 35-летний таранный форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани близок к заключению контрактного соглашения с испанским «Реал Сосьедадом».

Эдинсон Кавани Www.psg.fr

Ранее сообщалось, что Эдинсон Кавани не будет продлевать контракт с «красными дьяволами» и покинет английский клуб 30 июня 2022 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне Эдинсон Кавани принял участие в двенадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Кавани выступает за «МЮ» с 5 октября 2020 года после перехода из парижского «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.