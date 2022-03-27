Москва, , 18:14 — REGNUM В Москве за прошедшие сутки из-за непогоды были повалены 49 деревьев. Об этом 27 марта сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили, — говорится в сообщении. — Все деревья распилены и оперативно вывезены».

Отмечается, что городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в Гидрометцентре России сообщили, что из-за гололедицы в Москве и Подмосковье продлено действие «желтого» уровня погодной опасности.