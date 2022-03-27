Красноярский край, 6 декабря, 2004, 12:41 — ИА Регнум. Красноярский писатель Анатолий Чмыхало считает объединение регионов очень важным и нужным процессом в истории России.

Отметим, что Чмыхало несколько лет возглавлял Красноярское общество краеведов. Он высказал свою точку зрения по поводу объединения Красноярского края, Эвенкии и Таймыра.

"Объединение нашего края оцениваю положительно. Этот процесс очень важен в историческом плане, ведь еще с XVII века Россия собирала вокруг себя народы. И к чему мы пришли, начиная с 90-х годов XX века? Мы снова стали воссоздавать раздробленную феодальную систему. Неужели мы дальше будем продолжать политику создания вассалов - самостоятельных хозяев в территориях? В этих республиках и автономиях министров больше, чем коренных жителей. Так вот объединение как раз и преодолевает эту раздробленность. Надо, чтобы все народы пользовались одинаковыми условиями. Для меня нет чужих народов. Чужими для меня являются те вассалы, которые руководят этими народами", - заявил Чмыхало.