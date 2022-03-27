Калуга, 27 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. На трассе М-3 «Перемышль-опытная станция» в Калужской области водитель автомобиля «ВАЗ-2110» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной «Грейт Волл». Об этом сообщает прокуратура Калужской области.

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В результате аварии, произошедшей 26 марта, водитель «ВАЗ-2110» и два пассажира погибли на месте. В другом автомобиле водитель и трое пассажиров получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП прокуратура организовала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, на автомобильных дорогах Калужской области в 2021 году число погибших в ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, удалось снизить на 11%, а на региональных дорогах — почти вдвое.

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