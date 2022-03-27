Манчестер, Великобритания, 27 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд, как сообщает издание The Mirror, в летнее трансферное окно может присоединиться к лондонскому «Арсеналу».

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд

По информации источника, руководство «канониров» видит в Рэшфорде замену ушедшему в каталонскую «Барселону» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Текущее соглашение Рэшфорда с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Рэшфорда пять забитых мячей и две результативные передачи в 26-ти матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.