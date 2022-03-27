Москва, , 18:10 — REGNUM Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов опубликовал на свой ТМ — канале комментарий, посвященный попыткам дискредитации русской культуры.

Роман Карманов Пресс-служба ПФКИ

«Звонят коллеги из СМИ, спрашивают, что я думаю о попытках на Западе отменить русскую культуру. Я думаю, что эти попытки равны самоубийству, поскольку это, по сути, тоже самое, что пытаться обнулить всю мировую культуру. Энтузиасты этого нелепого движения настолько невежественны, что не представляют, насколько русская классика интегрирована в мировой культурный фундамент — вытащи один кирпич и посыпется всё, рухнет и их же похоронит под завалами», — отметил Роман Карманов.

«Пытаясь вымарать из памяти своих поколений имена русских писателей, композиторов, художников эти неучи лишают самих же себя культурного будущего — чем будут вдохновляться их собственные дети, чем обернётся исчезновение из их опыта Чехова, Достоевского, Прокофьева, Чайковского? Пустотой, творческой деградацией», — подчеркнул он.

«Впрочем, людей, воспитанных тостером такой сценарий вполне устроит — толпой с плоским сознанием и поп-корном вместо мозгов управлять куда как проще. Западные фанатики отмены русской культуры не предусмотрели одного — «эффект Стрейзанд» работает независимо от их болезненных желаний. Чем больше запретов, тем выше интерес к русским книгам, русской опере, русским художникам. Сейчас русских авторов читают 45 процентов американцев — запрещайте дальше, будет сто», — продолжил Роман Карманов.

«Самое безумное и одновременно жалкое в действиях этих неолегистов — это попытки лишить русской культуры своих же граждан. Анна Нетребко, Аида Гарифулина, Валерий Гергиев… Почему их так боятся и блокируют любые возможности выйти к западной публике? Потому что вне всяких сомнений будут полные залы, будут овации, будет ненужная западным масс-медиа «картинка», демонстрирующая очевидный факт — русская культура сильнее западной «политики невежества», — отметил Генеральный директор ПФКИ.

«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем — не злите русских классиков», — завершил свой комментарий Роман Карманов.