Элиста, , 18:10 — REGNUM В Калмыкии аварийные бригады ведут работы по восстановлению энергоснабжения в населённых пунктах. Ликвидация последствий многочисленных аварий на электросетях продолжается в условиях непогоды. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Без света (сс) CWitte

«Наиболее сложная обстановка в Яшалтинском и Городовиковском районах и в некоторых районах Элисты — частичное отключение электроэнергии из-за ветра. На местах работают ремонтные бригады и спецтехника. Постепенно всё восстанавливаем», — написал он в телеграм-канале.

В Калмыкии продолжает бушевать стихия. Хасиков призвал земляков к осторожности в условиях непогоды.

ИА REGNUM напоминает, что без света ураган оставил около 9 тыс. жителей Калмыкии.

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