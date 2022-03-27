Элиста, 27 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Калмыкии аварийные бригады ведут работы по восстановлению энергоснабжения в населённых пунктах. Ликвидация последствий многочисленных аварий на электросетях продолжается в условиях непогоды. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

(сс) CWitte Без света

«Наиболее сложная обстановка в Яшалтинском и Городовиковском районах и в некоторых районах Элисты — частичное отключение электроэнергии из-за ветра. На местах работают ремонтные бригады и спецтехника. Постепенно всё восстанавливаем», — написал он в телеграм-канале.

В Калмыкии продолжает бушевать стихия. Хасиков призвал земляков к осторожности в условиях непогоды.

ИА REGNUM напоминает, что без света ураган оставил около 9 тыс. жителей Калмыкии.