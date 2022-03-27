Москва, 27 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Москве и области всю предстоящую неделю температура будет находиться в пределах ниже климатической нормы, сообщил синоптик Александр Ильин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

«Зима возвращается, и всю предстоящую неделю температура в Москве и Московской области будет находиться в пределах ниже климатической нормы, отклонение будет составлять порядка 1 — 2 °C», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, на следующей неделе в столице и области ожидаются осадки и сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, действие желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье продлено.

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