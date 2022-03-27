Москва, , 18:05 — REGNUM Блогер Данила Поперечный получил письмо от команды YouTube о том, что один из его роликов добавили в список запрещённых материалов. Об этом инфлюенсер рассказал в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данила Поперечный Скриншот с YouTube

В ролике Поперечный высказывается о спецоперации, а также сообщает о том, что покинул Россию. «Роскомнадзор добавил следующий URL адрес в запрещённый список материалов… Если Вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент», — говорится в письме YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Поперечный выступал против спецоперации. Он рассказал, что жил несколько лет на территории Украины, где у него остались родственники.

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